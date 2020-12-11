Москва расширила список категорий для приоритетной добровольной вакцинации

С понедельника прививка от ковида станет доступна работникам МФЦ, торговли и услуг

Мэр Москвы Сергея Собянин объявил о расширении записи на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

С понедельника, 14 января запись станет доступна для работников сферы культуры, торговли и услуг, а также для сотрудников МФЦ.

"По роду своей работы они контактируют с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих", - написал в своем блоге мэр.

Ранее Собянин сообщил, что около 20 тысяч москвичей записались на вакцинацию, более 6 тысяч уже привились от коронавируса.

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