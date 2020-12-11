ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минпромторге не увидели предпосылок для роста цен на продукты в России

16:00
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Все объясняется желанием получить прибыль

Рост цен на продукты в России обусловлен попыткой производителей получить дополнительную прибыль во время пандемии. Объективных предпосылок к увеличению цен нет, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Сейчас проводится предиктивная аналитика с точки зрения того, а есть ли предпосылки роста цен на другие группы продовольственных товаров. Их действительно нет", - сказал Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".

Замминистра отметил, что все случаи повышения цен на продукты будет проверять Федеральная антимонопольная служба. По словам Евтухова, к задаче снижения цен на продукты, озвученной президентом России Владимиром Путиным, привлечены все участники товаропроводящей цепочки. Замглавы Минпромторга заверил, что в понедельник будут подготовлены нормативные решения по этому вопросу, все цены будут стабилизированы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Продукты
Продукты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.