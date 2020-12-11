В Минпромторге не увидели предпосылок для роста цен на продукты в России

Все объясняется желанием получить прибыль

Рост цен на продукты в России обусловлен попыткой производителей получить дополнительную прибыль во время пандемии. Объективных предпосылок к увеличению цен нет, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Сейчас проводится предиктивная аналитика с точки зрения того, а есть ли предпосылки роста цен на другие группы продовольственных товаров. Их действительно нет", - сказал Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".

Замминистра отметил, что все случаи повышения цен на продукты будет проверять Федеральная антимонопольная служба. По словам Евтухова, к задаче снижения цен на продукты, озвученной президентом России Владимиром Путиным, привлечены все участники товаропроводящей цепочки. Замглавы Минпромторга заверил, что в понедельник будут подготовлены нормативные решения по этому вопросу, все цены будут стабилизированы.

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