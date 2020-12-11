Путин поддержал идею об ответственности за дискриминацию россиян за границей

Но готовности "начать эту работу прямо сейчас" нет

За дискриминацию россиян, в том числе журналистов, за рубежом могут ввести специальные нормы ответственности.

Соответствующую инициативу исполнительного директора агентства "Россия сегодня" Кирилла Вышинского поддержал президент России Владимир Путин.

"Можно, конечно, создать какие-то специальные нормы. Насколько это будет эффективно для тех, кто делает это за рубежом? Но все-таки это будет определенным инструментом", - заметил глава государства.

При этом президент пояснил, что не говорит о готовности "прямо сейчас начать эту работу", но развитие этой идеи имеет право на существование.

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