Путин уверен в способности России сделать рывок в сфере интернета

Однако в настоящее время зарубежные интернет-платформы пользуются технологическими преимуществами, отметил президент

Россия активно работает в сфере интернета и искусственного интеллекта. Об этом на встрече с членами Совета по правам человека заявил президент Владимир Путин. По его оценке, у страны есть все шансы сделать значительный рывок вперед в этом направлении.

"Над этим будем работать, создавать новые возможности. Вот здесь самое главное, то, чем мы должны заниматься", - сказал глава государства. Стенограмма встречи президента с членами СПЧ опубликована на сайте Кремля.

Путин также заявил, что в настоящее время зарубежные интернет-платформы пользуются технологическими преимуществами.

"В нашей стране, к сожалению, должным образом на это внимание не обращали. Теперь мы понимаем всю остроту, важность этого направления работы", - сказал он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"