Путин ответил на вопрос об уголовном деле по инциденту с Навальным

Вопрос затронули на встрече президента с членами Совета по правам человека

Президент России Владимир Путин ответил, можно ли возбудить уголовное дело в России после инцидента с Алексеем Навальным. Эту тему на встрече президента с членами Совета по правам человека поднял Николай Сванидзе. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Сванидзе: Владимир Владимирович, извините, что перебиваю Вас. Но мужик чуть не умер.

Путин: Я понимаю.

С.: Мы можем уголовное дело открыть у себя?

П.: Нет, нельзя. Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело. Но проверка проводится, Николай Карлович. Я просил это сделать, и Прокуратура этим занимается, и Следственный комитет. Анализируются материалы, которые находятся в распоряжении наших следственных органов. Мы готовы это сделать.

Путин считает, что российских специалистов необходимо допустить к совместному расследованию обстоятельств инцидента с Навальным.

"Наши готовы приехать за границу - и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды, к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает", - заявил президент России.

20 августа Навальный был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ. Ядов в крови и моче Навального в России найдено не было.

Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".

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