От ткачихи до министра культуры: 110 лет со дня рождения Екатерины Фурцевой

"Железная леди" советской культуры занимала высокий пост рекордные 14 лет

На этой неделе 110 лет исполнилось бы самому знаменитому министру культуры СССР, занимавшему этот пост рекордные 14 лет - Екатерине Фурцевой. Незаурядной, а, следовательно, и очень противоречивой личности. Её называли Екатериной III - за железную волю и умение держать деятелей культуры в ежовых рукавицах. Но и у железной леди были слабые стороны.

Свой кабинет на Старой площади. Служебная дача с кинозалом. Продукты на дом в опечатанных ящиках. Привилегии, которые полагались высшему руководству компартии. И которых никогда в истории страны не удостаивалась женщина. Кроме одной – секретаря ЦК КПСС Екатерины Алексеевны Фурцевой. Ни до, ни после нее женщины не занимали столь высокий пост.

"Она единственная женщина, которая за 100 лет добилась максимального политического успеха. Она была среди тех немногих, кто определял судьбу нашей страны. Но при этом она была женщиной с очень тонкой психологической структурой", - уверен журналист Леонид Млечин.

Блондинка с голубыми глазами. За изящество и красоту в кулуарах ее называли Мальвиной. В любую погоду носила туфли на каблуке. Привычным платьям предпочитала приталенные костюмы. Её причёску копировали столичные модницы, перешептываясь в парикмахерских: мол, Екатерина Алексеевна сделала подтяжку лица – невиданная для советского времени смелость. А эти фотографии обсуждали даже на западе: Софи Лорен, которую министр культуры приглашала лично, в платье из брюссельского кружева. И наша Фурцева – элегантная, сдержанная - тоже в кружевном.

Судьба Екатерины Фурцевой стала иллюстрацией к ленинскому лозунгу: каждая кухарка должна научиться управлять государством. Она окончила 7 классов в родном Вышнем Волочке. Потом - фабрично-заводское училище. И встала у ткацкого станка. Позже недоброжелатели так и будут за глаза называть министра культуры – ткачиха. Впрочем, вскоре хорошо сложенную, хваткую, спортивную комсомолку заметили и начали продвигать по партийной лестнице. Так она попала в летное училище под Ленинградом. А спустя какое-то время и в Москву - на должность секретаря райкома партии. Как раз в это время Никита Хрущев, возглавлявший городской комитет КПСС, подыскивал себе заместителя.

Молодая Фурцева буквально покорила Хрущева своей энергичностью и умением выступать на публике. Хотя последнее как раз давалось ей с трудом. Она брала уроки ораторского мастерства у кумира детства - актрисы Веры Марецкой. Та заставляла заучивать тексты наизусть, добиваясь иллюзии экспромта. В итоге на хрониках следующих лет Фурцева - везде рядом с Хрущевым. К тому времени Екатерину Алексеевну уже называли хозяйкой Москвы. При ее участии строились Центральный стадион – ныне Лужники - и Детский мир. Она помогала организовывать Международный конкурс имени Чайковского и Московский международный кинофестиваль. Женское обаяние в ней удивительным образом сочетались с бешеной работоспособностью и силой характера.

"Могла по матушке послать. Потому что вокруг было мужское шовинистическое общество, она была единственная женщина. А на заседании правительства, когда во главе правительства был Косыгин, обсуждался вопрос о строительстве цирка на проспекте Вернадского. И денег не было, а бюджет уже сверстан. Екатерина Алексеевна встала и сказала: я тут среди вас одна женщина, слабая, беззащитная, дайте миллиончик на цирк. Косыгин не удержался и сказал: ну, хорошо, давайте дадим слабой беззащитной женщине миллиончик. Но возьмем с нее обещание, что цирк будет достроен. Он достроен, он стоит", - рассказал Млечин.

Почти 4 года она занимает пост секретаря ЦК КПСС. По советским меркам головокружительная для женщины карьера. Однако на следующем съезде своей фамилии в списке избранных Фурцева не услышала. Взамен ей предложили почти ссыльную должность – министра культуры. Такую безвременную отставку Екатерина Алексеевна сочла предательством и попыталась покончить с собой – вовремя спасли. Тогда она даже не подозревала, что последующие 14 лет станут венцом её карьеры.

Именно Фурцева, если не распахнула, то точно приподняла железный занавес между страной Советов и Западом. Благодаря новому министру культуры советские граждане вживую слышат оперу театра "Ла Скала". Марлен Дитрих раздаёт автографы после выступлений в Москве и Ленинграде. А перед Пушкинским музеем выстраивается километровая очередь: впервые в России шедевр кисти Леонардо да Винчи – Джоконда. Не обделяла вниманием Фурцева и свои - советские таланты. Покровительствовала Святославу Рихтеру и Галине Вишневской. Организовала приезд в Москву композитора эмигранта Стравинского. Она же дала новую жизнь театру "Современник". А Юрий Никулин лично приходил просить, чтобы "Кавказская пленница" вышла на экраны без цензуры.

Строгий контроль министра культуры прошла и эта фотография. Художник Николай Хорунжий сделал её по заданию редакции к заселению новостройки в Новых Черемушках. Откровенный снимок якобы настолько понравился Фурцевой, что появился не только на обложке журнала, но и на выставках. Однако на протяжении всей своей министерской карьеры Екатерина Алексеевна была вынуждена балансировать между интересами искусства и партии. Своей любимице Майе Плисецкой, например, она запретила танцевать "Кармен", сочтя исполнение "не по-советски" фривольным. А Пастернак и Солженицын вовсе оказались в опале.

"Например, когда началась травля Солженицына, она в этом участвовала. Она организовывала письмо деятелям культуры с тем, чтобы выслать Солженицына из страны. Она Ростроповича вызывала к себе. Солженицын у него на даче скрывался от органов. Она вызвала Ростроповича к себе и спросила: "Этот живет на даче у вас?" Он говорит: "Живёт". Она: "Вы смотрите, за границу не будете ездить", - рассказала журналист Наталья Корнеева.

Её саму за границей уважали, называя "главнокомандующим изящных искусств" и "Екатериной Великой". У себя в стране относились по-разному – побаивались, завидовали, преклонялись. Одно было несомненно: никакой другой министр на этой должности не сделал для Советского Союза больше, чем Фурцева. Но чем блистательней складывалась её карьера, тем более уязвимой мишенью она становилась для сплетников. Большинство слухов крутились, конечно, вокруг личной жизни. С первым мужем лётчиком Петром Битковым они прожили 9 лет. В браке родилась дочь Светлана. Второй раз Фурцева вышла замуж в 46. Но и этот союз с дипломатом Николаем Фирюбиным не принёс ей счастья. Стройный шатен с выразительным лицом, он никогда не страдал недостатком женского внимания, заводил романы на стороне. И, в конце концов, сообщил, что уходит. Эта новость окончательно надломила Екатерину Алексеевну. А 24 октября 1974 года стало известно о ее смерти. Официальная причина – острая сердечная недостаточность. Тогда в это поверили далеко не все.

"Вообще женщине в политике очень сложно. Потому что мало оставаться политиком, да, надо оставаться ещё и женщиной, а совмещать эти моменты очень сложно. Поэтому здесь произошел определенный психологический надрыв", - уверен историк Ярослав Листов.

Раскрыть тайны жизни и смерти великого советского министра сегодня уже вряд ли удастся. Как не удастся, впрочем, и стереть воспоминания о ней её современников. Королева Дании – старейшей монархии Европы – признавалась: мечтает сделать для своей страны столько же, сколько сделала Фурцева – для своей.

Анна Пешехонова, Татьяна Каминская, Павел, Дубов. "В Центре событий".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"