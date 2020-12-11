"Не надо наживаться на людях": власти занялись проблемой с ценами на продукты

Нынешний рост цен - чистая спекуляция

До большой пресс-конференции Владимира Путина осталось меньше недели. На этот раз вопросы смогут задать не только журналисты, но и обычные граждане. И они их уж задают, для этого организован большой колл-центр. Вопросов приходит множество, среди них немало о ценах на продукты. Люди приводят конкретные примеры и из конкретных мест. Именно на это обстоятельство уже обратили внимание в Кремле. Как подчеркнул пресс-секретарь президента, информация о таких труднообъяснимых скачках цен дошла до Путина. В итоге разговор о ценах на продукты был в среду на экономическом совещании, а в четверг премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать с крупными торговыми сетями эту проблему, которая, безусловно, напрямую касается миллионов россиян. Ведь основная часть наценки приходится именно на торговые сети, то есть, проще говоря, нынешний рост цен - чистая спекуляция. И вообще сначала зарплаты стоило бы уровнять с западными, а потом уже подтягивать к мировым уровням ценники.

Не заметить роста цен на продукты было просто невозможно. Стоимость некоторых товаров увеличилась чуть ли не вдвое. Причем, речь идет не о заморских деликатесах, а о простой, повседневной еде.

- Сахар, который стоил раньше за килограмм 25 рублей, сейчас стоит уже 51 рубль. И я считаю, это дорого. Та же самая гречка подорожала: стоила 39 рублей, сейчас почти 80. - Ощутимо, ощутимо. Масло сливочное, масло подсолнечное, все это выросло, конечно. Самое главное - приходишь в магазин и удивляешься, что опять возросла цена.

Удивились и в Кремле. Президент Путин на совещании с кабинетом министров внимательно слушает доклад министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Ситуация в отрасли неплохая. Есть рекорды - по выращенному картофелю, пшенице. Россия продала за границу сельхозпродукции на 26,5 миллиарда долларов. Для внутренних потребностей тоже всего хватает.

"Сбор сахарной свёклы прогнозируем на уровне 33,5 миллиона тонн. Объём производства сахара полностью закрывает потребности российского рынка", - заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Дефицита продуктов мы не наблюдаем. Это правда. Производство, допустим, сахара покрывает все потребности внутреннего рынка. Но, смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Вы ещё человек молодой, не помните, а я помню. Говорили так: в Советском Союзе есть всё, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был, а сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определённых продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке", - сказал президент России.

Уже на следующем совещании по экономическим вопросам глава государства приводит конкретные цифры. Сахар подорожал более чем на 70 процентов, подсолнечное масло - на четверть, мука и макароны более чем на 10 процентов, хлеб - почти на 6,5. Пресс-секретарь президента поясняет: информацию Владимир Путин узнает не только от статистических ведомств и профильных министерств, но и от самих потребителей. С прошлого воскресенья начали поступать обращения граждан для пресс-конференции, в которых они жалуются на повышение цен.

"Для Путина, он всегда это подчеркивает, для него очень важно, чтобы была такая обратная связь. И вот эта обратная связь сейчас сработала. То есть многие звонят и говорят: слушаете, что происходит? Мы идем в магазин и удивляемся. Не бывает таких скачков. Какие-то регулярные продукты питания, тем более отечественного производства. То есть, это значит спекуляция", - прокомментировал директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

Впрочем, у производителей другие отговорки. В каждой отрасли свои. Рост цен на говядину - в этом году составил почти 20 процентов - Союз мясопереработчиков объясняет падением курса рубля. Мол, продукцию в основном завозят из-за рубежа. А чтобы разведение наших российских коров было экономически оправданно, цены еще должны подрасти хотя бы на 15 процентов.

- В том месяце пришла, 390 была говядина. А сейчас зашла - 480. Есть разница?

Есть не только разница, но и вопросы. Например, какое отношение зарубежное сырье имеет к ценнику на отечественные яйца. Их подорожание очень огорчает наших пенсионеров.

- В прошлый раз недели три назад мы брали по 57 первый сорт. Сейчас получается 66 рублей. На яйца очень поднялись цены.

Производители продуктов довольно часто говорят о сложностях, связанных с пандемией, пытаясь оправдать повышение цен.

"Никому не нравится снижение доходов – уверяю вас, и вы сами это хорошо понимаете, – но это ещё люди могут понять в связи с объективными сложностями, которые происходят не только в нашей стране, а в мире. И от этого никуда не деться, это понятно. А вот рост на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь. При чём здесь пандемия?" – спрашивает Путин.

Тем более, что инфляция сохраняется почти на запланированном уровне, едва превышая 4 процента. Существует, конечно такое понятие, как сезонное повышение цен и в правительстве, оказывается, наблюдали тенденцию к подорожанию продуктов. Но не учли увеличение объемов экспорта, динамику мировых цен, рост курса валют и в результате ничего не сделали.

"Сезонность изменилась, а ситуация не улучшилась. Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию? Хотя все инструменты у вас есть. Недооценили риски, пустили на самотёк. Хочу каждому из вас напомнить ваши прямые обязанности", - заявил премьер Мишустин.

Прямые обязанности не выполнили Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвития, Росстат, Федеральная антимонопольная служба. Высказано замечание и троим вице-премьерам Андрею Белоусову, Юрию Борисову и Виктории Абрамченко.

"Рынок продовольствия во всем мире, в любой стране, будь то США или любая известная европейская страна или какая-либо другая, всегда регулируется государством. И в этом смысле, да, наверное, некоторые члены правительства, в компетенцию которых входит, в том числе подобные вещи, упустили ситуацию", - сказал директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

Чем тут же воспользовались поставщики продуктов, сориентировавшись на мировую конъюнктуру - вот главная причина повышения цен.

"Динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности. Все инструменты сдерживания роста цен, во всяком случае по этим позициям, известны, нужно только своевременно реагировать на то, что происходит", - призвал Путин.

"Такая попытка подогнать внутренние цены под цены экспортные, ну это, извините меня. Это же просто за гранью. Понятно, что кто-то там, с удовольствием, экспортирует наши продукты питания. И если не регулирует совесть, к сожалению, мы наблюдаем серьезный дефицит совести вообще у людей, и особенно у разнообразных коммерсантов, то, наверное, вместо совести должны регулировать государственные структуры", - прокомментировал директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

Все структуры уже подключились к исправлению ситуации. Премьер Мишустин подписал постановление об увеличении ставки вывозной пошлины на семена подсолнуха. Это должно остановить подорожание масла. А в четверг члены правительства встретились с представителями бизнеса для обсуждения стабилизации цен.

"Хочу обратиться сейчас к производителям, руководителям торговых сетей и экспортёрам: не надо наживаться на людях. В нынешней непростой ситуации это недопустимо. Необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием. Впереди Новый год. Очень важно, чтобы люди могли купить необходимые продукты, не отказывать себе и своим близким в возможности отметить праздники", - сказал председатель правительства Михаил Мишустин.

Премьер поручил правительству к 9 утра понедельника подготовить все необходимые меры по снижению цен. Ситуацию на рынке продовольствия премьеру будут докладывать в еженедельном режиме.

Александр Огородников. Иван Колесников. Елена Мекертычева. "В Центре событий".

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