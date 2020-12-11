Собянин рассказал о расширении категорий для бесплатной добровольной вакцинации

Работники торговли и услуг, МФЦ и культуры смогут привиться от COVID-19 со следующей недели

В ближайшие дни в Москву поступит новая партия вакцины от коронавируса. Поэтому столичные власти приняли решение уже с понедельника в городе открыть запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска. Как сообщил на своем сайте Сергей Собянин, это работники МФЦ, культуры, а также сотрудники, занятые в сфере торговли и услуг. А в январе столица станет крупнейшим производителем в стране вакцины от коронавируса "Спутник - V". Новый фармзавод, который готовят к открытию, сегодня посетил мэр Москвы. После нового года предприятие сможет производить 10 миллионов доз препарата в месяц.

Технополис "Москва" - особая экономическая зона. Площадка, где инновационные технологии дают импульс развитию всей московской промышленности, а отныне это еще и территория, где будет запущено производство вакцины от коронавируса "Спутник V".

"В период пандемии по поручению президента и правительства мы начали наращивать объемы лекарств, связанных с COVID-19, средств индивидуальной защиты. Сегодня по этим направлениям Москва также является одним из лидеров, но и главное направление, которое было поручено максимально ускорить - производство вакцины от COVID-19. Одна из крупнейших площадок по производству вакцины создается здесь, в технополисе "Москва", вместе с компанией "Р-Фарм", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Статус особой экономической зоны позволил в кратчайшие сроки подготовить территорию для сложного и стерильного процесса. К 27 тысячам квадратных метров площади подвели энергомощности, проложили инженерные системы и коммуникации. Оборудовали холодильный центр, смонтировали вентиляцию "чистых" комнат. Выполнение требований по созданию фармпроизводства - гарантия качества продукции.

"Выращивание вируса в культуре клеток имеет свои особенности. И этим в мире, да, занимаются, но не очень давно. Это сложная технология, каждый новый препарат требует своих условий, своих подходов", - заявил директор по производству фармацевтической компании Павел Носырев.

Контроль за изготовлением вакцины является строгим на каждом этапе. Биореактор - начальный этап появления вакцины. Сюда загружаются и здесь выращиваются клетки вируса. Для того, чтобы они постоянно перемешивались, биореактор раскачивается с определенной амплитудой.

От пробирки до конечного объёма вакцина проходит путь длиной в месяц. Клетки культивируют, выращивают, выделяют, заражают вирусом с белком коронавируса, очищают. Из разбавленного раствора удаляют все лишнее. На выходе - из 5 тонн получается 150 литров спасительной вакцины. Понимая всю важность, процесс оснащения цехов идёт без проволочек.

"Мы практически в течение месяца создали производственные корпуса и передали компании для монтажа оборудования и создания чистых комнат. Работали люди круглосуточно, без перерыва. Здесь будет производиться около десяти миллионов единиц вакцины в месяц. Это означает, что это будет одна из самых крупных площадок в России", - сообщил мэр столицы.

В ее оснащение будет инвестировано десять миллиардов рублей. Планируется, что первые упаковки вакцины "Спутник V" сойдут с конвейера технополиса "Москва" уже в январе 2021 года. Выпускаемой продукции хватит на вакцинацию как жителей столицы, так и других регионов.

Этому резиденту инновационной площадки тоже есть, чем гордиться (см. видео репортажа). Гора выше человеческого роста - корпуса бытовой техники и изделий из пластмассы. После их переработки появятся не только новые вещи и товары, но и в воздух и воду не попадут вредные выбросы. Благодаря замкнутому производственному циклу и применению современных технологий, пластиковые детали для автопрома, стройматериалы, корпуса для электроники и бытовой техники будут сделаны без ущерба окружающей среде.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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