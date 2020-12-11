Мишустин рассказал о подготовке к масштабной вакцинации в регионах

Бесплатный препарат будут ставить на добровольной основе

В России за сутки выздоровели и выписаны из больниц после коронавируса 26 тысяч 171 человек. Суточный прирост заболевших составил 28 тысяч 585 случаев, умерли 613 человек. В российские регионы продолжают поступать партии вакцины "Спутник V". Препарат доставлен практически во все регионы. Идут и постклинические испытания вакцины "ЭпиВакКорона". Их итоги подведут в январе.

Измерив давление и температуру, перед тем, как привить пациента от COVID-19, врач уточнит не болел ли он простудой за минувшие 30 дней. И есть ли у него хронические заболевания, которые беспокоят в данный момент. Если ответ на эти вопросы отрицательный и вам от 18 до 60 лет, препятствий к вакцинации не существует.

"Это совершенно не страшно. Прививку я решила сделать, потому что я медработник. Я контактирую с потенциально больными людьми", - сказала медсестра Ирина Назарько.

В числе первых, кто уже получает вакцину "Спутник V": военные, сотрудники социальных служб, образовательных учреждений и, конечно же, медики. Главврач магаданской областной больницы Сергей Тимофеев, например, уже привился. Говорит, что все прошло без проблем.

"Я очень спокойно, ровно перенес эту вакцинацию. Через 21 день после второй аппликации я сдавал кровь на уровень антител. Антитела имеются", - сообщил главврач Магаданской областной детской больницы Сергей Тимофеев.

Это значит, что российская вакцина прекрасно работает – ранее это было доказано и в ходе исследований. Антитела формируются. Побочных эффектов у "Спутника V" нет. Но все же с алкоголем до и после вакцинации врачи рекомендуют повременить. Правда, речь идёт о совсем коротком сроке.

"Вас провакцинировали. Вы сутки не употребляйте алкоголь. Ну, а потом милости просим, если кому-то надо", - указал главврач магаданской поликлиники №1 Игорь Никулов.

При этом власти и медики напоминают, что вакцинация для всех граждан России является абсолютно добровольной и бесплатной. Сейчас "Спутник V" уже поступает в регионы, где по поручению президента завершается подготовка к началу вакцинации.

"Сегодня могу сказать, что в срок мы укладываемся. В регионы уже направлены первые партии вакцины, постепенно мы выходим на её плановое производство", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Наши производители взятые на себя обязательства выполняют. Поэтому рассчитываем, что те планы, которые были у министерства здравоохранения с точки зрения вакцинации населения, они будут выполнены даже в более короткие сроки, чем планировалось", - сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Планируется, что в декабре регионы получат около полумиллиона доз "Спутника V". Исследование применения российского препарата совместно со своей вакциной начинает и англо-шведская фармакологическая компания AstraZeneca. Ученые считают, что комбинация препаратов может дать более сильный иммунный ответ на вирус. Отличные показатели эффективной защиты от него демонстрирует и ещё одна российская вакцина, разработанная научным центров "Вектор". Причем это касается и граждан старше 60 лет.

"На "Векторе" продолжаются независимые пострегистрационные клинические исследования на лицах старше 60 лет. И уже провакцинированы добровольцы. Все чувствуют себя хорошо. Это группа риска, нам очень важно, чтобы для этих людей также была вакцина безопасная", - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вакцина от центра "Вектор", которая называется "ЭпиВакКорона", сейчас проходит постклинические испытания, итоги которых подведут в январе. После этого препарат получит более широкое применение в России, где ситуация с распространением коронавируса по-прежнему остается напряженной. Правда, от региона к региону ситуация, конечно, отличается. Там, где необходимо, Минобороны разворачивает мобильные госпитали и лаборатории для обработки ПЦР-тестов.

"На данный момент происходит диагностика поступивших к нам анализов, в ходе которой мы проверяем, как заболевших пациентов и людей, которые имеют отрицательный анализ, так и тех, кто идет на выписку", - заявил старший научный сотрудник ПЦР-лаборатории Центрального военного округа Геннадий Устенко.

Только за сегодня списки победивших COVID-19 пополнили более 26 тысяч россиян. А за всё время пандемии их количество уже превысило два миллиона человек. При этом растет и число заболевших. Поэтому необходимо продолжать соблюдать рекомендуемые меры. Избегать массовых мероприятий. Носить маску и перчатки в общественных местах. Впрочем, подавляющее большинство россиян к этому уже привыкло.

Александр Панюшкин, Кирилл Олянский, "ТВ Центр".

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