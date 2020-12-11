Казаков не будут привлекать для охраны порядка в новогодние праздники в Москве

Оперативная обстановка в городе остается стабильной, пояснили власти столицы

Информация, которую ранее распространили российские СМИ, о том, что казаки в Москве будут участвовать в охране порядка в период новогодних праздников, не соответствует действительности. Об этом заявили власти столицы.

Оперативная обстановка в городе остается стабильной и находится под контролем правоохранительных органов, пояснили TVC.RU в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

"Имеющихся нарядов, задействованных в несении службы по охране правопорядка и безопасности, достаточно, и привлечение дополнительных сил и средств в настоящее время не планируется", - говорится в сообщении властей.

Ранее россиян призвали отметить Новый год в кругу семьи и воздержаться от походов в гости. Необходимо также ограничить поездки в другие регионы.

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