Депутат Мосгордумы Козлов: Принятый бюджет направлен на развитие столицы и защиту интересов горожан

Особое внимание уделят дольщикам

Принятый депутатами Мосгордумы бюджет столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов отвечает самым высоким стандартам и выполняет все социальные обязательства перед москвичами.

Об этом агентству "Москва" сообщил глава комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов. Поддержка социальной сферы подразумевает не только выплату пенсий, пособий, строительство и ремонт лечебных и образовательных учреждений, но и поддержку тех, кто пострадал в результате недобросовестной работы застройщиков.

На данный момент окончания строительства ожидают 36 домов, в которых приобрели жилье 7,6 тысячи дольщиков. К достройке значительной части проблемных объектов правительству Москвы удалось привлечь инвесторов. Часть зданий достраивается полностью за счет бюджетных средств. В 2021 году на строительство будет выделено 4,98 миллиарда рублей. Соответствующая поправка уже одобрена и принята.

"Ко мне не раз обращались москвичи, которые выплачивают многомиллионные долги по ипотеке за свое первое и единственное жилье, которого до сих пор нет. И при этом вынуждены еще и арендовать. Часто квартиры "на этапе котлована" покупают с целью сэкономить - например, молодые семьи, которые хотят жить отдельно от родителей. Такие москвичи - ответственные люди, но они ограничены в средствах, им нужна наша поддержка", - рассказал Козлов.

Всего с 2011 года удалось решить проблемы почти 19 тысяч дольщиков. В 2020 году ключи от квартир получили более 2,6 тысячи человек. В эксплуатацию сдали 20 проблемных домов.

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