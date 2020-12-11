Путин встретился с председателем Конституционного суда

Президент отметил, что в связи с недавним внесением поправок в Основной закон роль этого органа возрастает

В преддверии отмечаемого 12 декабря Дня Конституции президент Владимир Путин провел встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.

Президент отметил, что в связи с недавним внесением поправок в Основной закон роль этого органа возрастает, сообщает "ТВ Центр".

"Валерий Дмитриевич, мы регулярно встречаемся с судьями Конституционного Суда в преддверии 12 декабря – Дня Конституции. Но в сегодняшних условиях пандемии, к сожалению, такие широкие встречи проходят достаточно редко. Тем не менее я бы хотел попросить Вас передать самые наилучшие пожелания членам Конституционного Суда", – сказал Путин.

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