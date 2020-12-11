Возобновилось строительство "Северного потока"

Работы идут в водах Германии

Российский трубоукладчик "Форнуна" возобновил укладку недостроенного участка газопровода "Северный поток-2" в водах Германии.

Ожидается, что "Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 метров.

Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями, подчеркнули в компании.

Достройка немецкого участка не подпадает под уже действующие санкции США, поскольку американские ограничения распространятся на работы на глубине свыше 30,5 метров. Всего на сегодняшний день уложено более 2300 километров труб газопровода из 2460 километров.

"Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. На данный момент строительство газопровода практически завершено, однако точные сроки ввода в эксплуатацию назвать сложно из-за введенных в декабре 2019 года американских санкций.

Президент США Дональд Трамп потребовал от компаний, ведущих укладку труб, прекратить работу. В итоге судно-трубоукладчик швейцарской компании Allseas Group SA было вынуждено прекратить строительство.

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