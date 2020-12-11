Депутат МГД Титов отметил успешность программы "Московский акселератор" в условиях пандемии

Участники программы привлекли 140 миллионов рублей

Участники программы "Московский акселератор" привлекли 140 миллионов рублей инвестиций, несмотря на пандемию.

Это свидетельствует о востребованности формата как со стороны бизнеса, так и со стороны инвесторов, сообщил агентству "Москва" член комиссии Московской городской думы по науке и промышленности Андрей Титов.

Преимущество акселератора заключается в том, что участник в сжатые сроки готовит продукт и сразу же прорабатывает возможности с экспертами, наставниками и имеет возможность показать его инвестору. Это очень эффективная технология, подчеркнул депутат.

"Хотел бы я иметь такую опору много лет назад, когда я открывал свое малое предприятие. Сейчас, подводя итоги годовой работы "Московского акселератора", можно четко сказать: это тот подход, который даст Москве особый класс предпринимателей. Инициативных, адаптивных, способных выдержать любые вызовы", - добавил Титов.

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