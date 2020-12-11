Путин выступил против жестких ограничений в интернете

Это может привести к обратной реакции

Жестких ограничений за нарушение моральных норм в интернете и в СМИ быть не должно.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека. Жесткие ограничения со стороны государства могут привести в обратной реакции.

"В этой сфере нужно действовать только очень аккуратно, тонко. И нужно набраться терпения. Потому что не все средства хороши для достижения благородных целей", - подчеркнул Путин.

Президент добавил, что при повышении уровня культуры в обществе и в СМИ для людей станут неприемлемы сцены насилия, хайпа и травли.

"Я очень рассчитываю на то, что мы постепенно все-таки будем поднимать этот уровень и не будем шокировать наших людей и корежить их сознание, а наоборот, будем укреплять", - сказал Путин.

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