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Трамп рассказал, что он хочет сделать для человечества

19:26
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Своей тревогой президент поделился в соцсетях

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что хочет спасти мир.

Об этом он написал в своем Twitter, не уточнив, после каких событий у него появилось такое желание.

"Я просто хочу остановить мир от самоубийства!", - написал президент в социальной сети.

В следующих после публикации постах Трамп обрушился с критикой на своего соперника Джо Байдена и отметил, что США ждет катастрофа после инаугурации демократа.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Кандидат от демократов Джо Байден объявил о своей победе, а действующий глава государства республиканец Дональд Трамп не признал своего поражения и заявил о намерении обратиться в суд. Он считает, что его соперник выиграл благодаря тому, что выборы были сфальсифицированы.

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