В Карачаево-Черкесии усилят меры безопасности после взрыва

В настоящий момент обстановка в селе Учкенен спокойная

В Карачаево-Черкесии усилят меры безопасности в местах массового пребывания людей, на жизненно важных объектах и транспорте.

Такое решение было принято на заседании республиканской антитеррористической комиссии после взрыва в селе Учкекен, сообщает пресс-служба главы региона Рашида Темрезова.

В сообщении на сайте правительства КЧР отмечается, что в настоящий момент обстановка в селе спокойная и угрозы безопасности для местных жителей нет.

"Что касается состояния здоровья пострадавших – всем им оказывается необходимая медицинская помощь… Врачи ведут постоянный мониторинг. Угрозы для жизни раненных сотрудников правопорядка нет. Врачи оценивают их состояние как стабильное", - сообщил Темрезов.

Ранее Национальный антитеррористический комитет показал видео с места взрыва в селе Учкекен в Карачаево-Черкесии.

Неизвестный совершил самоподрыв в селе Учкенен в Карачаево-Черкесии в пятницу. В результате нападения боевика пострадали шестеро сотрудников правоохранительных органов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"