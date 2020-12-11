В Карачаево-Черкесии усилят меры безопасности после взрыва

В настоящий момент обстановка в селе Учкенен спокойная
В Карачаево-Черкесии усилят меры безопасности в местах массового пребывания людей, на жизненно важных объектах и транспорте.
Такое решение было принято на заседании республиканской антитеррористической комиссии после взрыва в селе Учкекен, сообщает пресс-служба главы региона Рашида Темрезова.
В сообщении на сайте правительства КЧР отмечается, что в настоящий момент обстановка в селе спокойная и угрозы безопасности для местных жителей нет.
"Что касается состояния здоровья пострадавших – всем им оказывается необходимая медицинская помощь… Врачи ведут постоянный мониторинг. Угрозы для жизни раненных сотрудников правопорядка нет. Врачи оценивают их состояние как стабильное", - сообщил Темрезов.
Ранее Национальный антитеррористический комитет показал видео с места взрыва в селе Учкекен в Карачаево-Черкесии.
Неизвестный совершил самоподрыв в селе Учкенен в Карачаево-Черкесии в пятницу. В результате нападения боевика пострадали шестеро сотрудников правоохранительных органов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"