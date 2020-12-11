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Минздрав назвал предполагаемые сроки окончания пандемии в России

19:47
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Такой сценарий возможен только при вакцинации

Количество новых случаев коронавируса пойдет на спад в середине 2021 года.
Мишустин рассказал о подготовке к масштабной вакцинации в регионах

Пандемия подойдет к концу только тогда, когда ею можно будет управлять, а это возможно только благодаря вакцинации, заявил ТАСС заместитель главы Минздрава России Олег Гриднев.

"Вакцинация в самом начале, мы надеемся, что это повлияет на развитие процесса. Мы будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, мы увидим, что пандемия будет из нашей жизни уходить", - предположили в министерстве.

Ранее разработчик российской вакцины "Спутник V" Александр Гинцбург заявил, что ситуация с коронавирусом станет управляемой к ноябрю 2021 года, когда прививку получит 70% населения России.

За прошедшие сутки в России выявили 28 585 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии общее число случаев достигло 2 597 711. Вылечились 2 059 840 человек, скончались 45 893 пациента.

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