Ковидные ограничения в Подмосковье продлили до 12 января

Постановление подписал Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил действующие в регионе коронавирусные ограничения до 12 января 2021 года.

Соответствующее постановление главы Подмосковья опубликовано на сайте регионального правительства. Так, до указанной даты будут продлены дистанционное обучение студентов вузов и колледжей.

До 20 декабря с 23:00 до 6:00 запрещается посещать учреждения с развлекательными мероприятиями.

Пожилым жителям Подмосковья, а также гражданам с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции с 14 декабря. Ранее эта мера была обязательной.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"