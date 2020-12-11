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Ковидные ограничения в Подмосковье продлили до 12 января

20:44
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Постановление подписал Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил действующие в регионе коронавирусные ограничения до 12 января 2021 года.

Соответствующее постановление главы Подмосковья опубликовано на сайте регионального правительства. Так, до указанной даты будут продлены дистанционное обучение студентов вузов и колледжей.

До 20 декабря с 23:00 до 6:00 запрещается посещать учреждения с развлекательными мероприятиями.

Пожилым жителям Подмосковья, а также гражданам с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции с 14 декабря. Ранее эта мера была обязательной.  

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