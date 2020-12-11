Праздновать Новый год в кафе Подмосковья можно только с отрицательным тестом

Такая же ситуация и с заселением в гостиницы

Подмосковные кафе и рестораны впустят посетителей в новогодние праздники (с 31 декабря по 10 января включительно) только при предъявлении отрицательного теста на COVID.

Соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства.

Аналогичное правило распространяется и на заселение в гостиницы в период с 28 декабря 2020 года по 15 января включительно.

Тест методом ПЦР должен быть получен не ранее чем за три дня до планируемого посещения, а методом ИФА - не ранее чем за 5, сказано в документе.

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