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Мишустин дал поручения по стабилизации цен на продукты

21:06
  • пятница
  • 11 декабря 2020

В частности, министерствам поручено мониторить ситуацию и еженедельно докладывать о ней

Правительство опубликовало перечень поручений премьер-министра Михаила Мишустина по итогам совещания о динамике цен на продовольственные товары.
В Минпромторге не увидели предпосылок для роста цен на продукты в России

Председатель правительства поручил Минсельхозу, Минпромторгу и ФАС мониторить цены на социально значимые продукты и еженедельно докладывать о ситуации.

"Минсельхозу России (Д.Н. Патрушеву), Минпромторгу России (Д.В. Мантурову), ФАС России (М.А. Шаскольскому) в соответствии со сферами ведения осуществлять мониторинг потребительских цен на социально значимые товары и о результатах еженедельно докладывать в правительство Российской Федерации", - говорится в перечне на сайте кабмина.

Мишустин поручил МЭР до 21 декабря представить предложения по созданию системы мониторинга за ценами на социально значимые товары.

До 15 января Минфин и МЭР должны представить дорожную карту по созданию каталога социально значимых товаров для мониторинга.

Ранее на проблему с ценами на основные продукты в России обратил внимание президент России Владимир Путин. На совещании по экономическим вопросам он потребовал решить этот вопрос в кратчайшие сроки.

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