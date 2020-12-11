На госуслугах запустили новый сервис для обращений по поводу COVID-19

Чтобы им воспользоваться, достаточно иметь упрощенную учетную запись

На портале госуслуг запущен новый сервис, с помощью которого россияне смогут получить информацию о новой коронавирусной инфекции.

Задать вопрос можно в электронном виде, заполнив форму обратной связи. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно иметь упрощенную учетную запись на госуслугах.

Как сообщили агентству ТАСС создатели сервиса, это дополнительный инструмент для тех, кто не может дозвониться до медицинского учреждения. Вместе с тем на сервисе рассматриваются любые обращения, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.

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