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Бессмертный захотел отобрать Крым силой

22:09
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Другого способа он не видит

Украина сможет вернуть Крым только с помощью военной силы. Такое мнение озвучил экс-представитель страны на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Минске Роман Бессмертный.
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Политик отметил, что пять лет назад Украина, вероятно, еще могла вернуть полуостров путем мирных переговоров, однако сегодня этот способ не сработает.

"Сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем – возращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить – возвращение этих территорий силой", - заявил Бессмертный (цитата по РИА Новости).

По его мнению, для начала Киев должен выселить с полуострова "всех, кто лоялен", а после запустить на полуостров армию.   

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после регионального референдума. Явка составила 83,1%, за присоединение к России проголосовали 96,77% граждан. Украина, США и ряд западных стран результаты голосования не признали.

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