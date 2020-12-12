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В России за сутки более 28 тысяч человек заразились коронавирусом

11:04
  • суббота
  • 12 декабря 2020

В стране началась масштабная вакцинация

За сутки в России зафиксировано 28 137 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 2 625 848 человек с COVID-19, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 6 222 больных, всего в столице 685 785 инфицированных. 
Вакцина "Вектора" от коронавируса поступила в гражданский оборот

Самое большое число больных в России зафиксировано 6 декабря – 29 039 человек, в Москве максимум был зарегистрирован 5 декабря - 7 993 человек.

На этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин поручил организовать вакцинацию от коронавируса в новогодние праздники для того, чтобы все желающие могли это сделать. Глава правительства отметил, что российские власти укладываются в поставленный президентом Путиным срок начала масштабной вакцинации от коронавируса.

Уже в декабре регионы получат 480 тысяч доз вакцины "Спутник V". Первоочередным правом могут воспользоваться врачи, учителя и социальные работники. Мишутин ещё раз напомнил о том, что вакцинация должна быть полностью добровольной и бесплатной.

Помимо "Спутника V" в России начались постклинические испытания ещё одной вакцины, её производит компания "Вектор". Таким образом, Россия сейчас занимает лидирующие позиции в мире по организации вакцинации населения.

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