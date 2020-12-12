В Москве за сутки вылечились от коронавируса около 6 тысяч человек

Число заболевших снижается

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 5 890 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 524 779.

На этой неделе стало известно, что в Москве появится одна из крупнейших в стране площадок по производству вакцины "Спутник V". Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Выпуск препарата начнётся через несколько недель на заводе "Р-Фарм" в технополисе "Москва". Когда предприятие выйдет на полную мощность, оно будет производить до 10 миллионов доз вакцины ежемесячно.

По данным на 11 декабря, в России диагноз COVID-19 поставлен 2 597 711 пациентам, умерли с начала пандемии 45 893 человек. В Москве больных зарегистрировано 679 163, в мире более 69 миллионов человек заразись коронавирусом, умерло более 1,5 миллиона человек.

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