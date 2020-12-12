Число выявленных заражений COVID-19 в мире достигло 71 миллиона

Европа готовится к новой волне заболевания

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 71 миллион, скончались от осложнений болезни более 1,5 миллиона человек. Прирост заболевших за эту неделю впервые превысил пять миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 15,8 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 295 тысяч.

На втором месте - Индия, там заразившихся почти 10 миллионов, третью строчку занимает Бразилия с более чем 6,8 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Россия с 2,5 миллиона инфицированными.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (17 человек), на Самоа (2 человека), в Вануату зафиксирован один заболевший.

В ведущих странах мира начинается вакцинация от коронавируса, но не везде испытания вакцин проходят удачно. К примеру, на этой неделе власти Австралии приняли решение об остановке производства вакцины от коронавируса, разработанной Университетом Квинсленда. На первой фазе испытаний было выявлено, что выработавшиеся после вакцинирования антитела мешают диагностике ВИЧ. Австралийскую вакцину будут дорабатывать, этот процесс займёт около года.

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