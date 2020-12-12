ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число выявленных заражений COVID-19 в мире достигло 71 миллиона

10:07
  • суббота
  • 12 декабря 2020

Европа готовится к новой волне заболевания

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 71 миллион, скончались от осложнений болезни более 1,5 миллиона человек. Прирост заболевших за эту неделю впервые превысил пять миллионов.
ВОЗ: почти 4 млн человек в мире заразились коронавирусом за неделю

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 15,8 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 295 тысяч.

На втором месте - Индия, там заразившихся почти 10 миллионов, третью строчку занимает Бразилия с более чем 6,8 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Россия с 2,5 миллиона инфицированными.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (17 человек), на Самоа (2 человека), в Вануату зафиксирован один заболевший.

В ведущих странах мира начинается вакцинация от коронавируса, но не везде испытания вакцин проходят удачно. К примеру, на этой неделе власти Австралии приняли решение об остановке производства вакцины от коронавируса, разработанной Университетом Квинсленда. На первой фазе испытаний было выявлено, что выработавшиеся после вакцинирования антитела мешают диагностике ВИЧ. Австралийскую вакцину будут дорабатывать, этот процесс займёт около года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.