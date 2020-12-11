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Власти Подмосковья уточнили правила посещения кафе в новогодние праздники

22:32
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Справки нужны только тем, кто хочет устроить большое застолье

Кафе и рестораны Подмосковья потребуют отрицательные тесты на коронавирус только у тех, кто собирается провести корпоратив или вечеринку в период новогодних праздников. 

Простые посетители, которые пришли выпить кофе или перекусить, справку могут не предъявлять. Заведения общепита будут работать в прежнем режиме с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, разъяснили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.

Ранее вышло постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, продлевающее ковидные ограничения на новогодние праздники. Изначально в документе речь шла о полном запрете на посещение кафе и ресторанов с 31 декабря по 10 января без отрицательного теста на коронавирус (ПЦР или ИФА), но спустя два часа власти Московской области передумали и опубликовали обновленное постановление.

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