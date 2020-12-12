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Россия ввела новые санкции против Украины

10:35
  • суббота
  • 12 декабря 2020

Под ограничения попали более 800 политиков и бизнесменов

Россия расширила санкции в отношении Украины – дополнен список физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся ограничительные меры. Подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным постановление опубликовано на портале правовой информации.
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Всего в перечне значатся 849 физических лиц. В последнюю версию списка добавлены спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, несколько депутатов фракции "Слуга народа".

Впервые санкции против Украины были введены указом президента в 2018 году. Документ носит название "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Москва не раз подчёркивала, что санкции не коснутся рядовых украинских граждан.

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