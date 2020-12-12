Основной закон принят в 1993 году

12 декабря в России отмечают День Конституции. Основной закон страны был принят в 1993 году на всенародном голосовании и более четверти века он не подвергался серьёзным изменениям. Но этот год стал для Конституции и россиян по-настоящему знаковым. В главный документ страны внесли целый блок важнейших поправок, которые закрепили новый вектор дальнейшего развития страны.

Расширенные социальные гарантии, более строгие требования к должностным лицам, новые полномочия парламента и приоритет российского законодательства над международным, всего более 200 изменений, сообщает "ТВ Центр".

Готовили их без преувеличения всенародно: в рабочую группу вошли представители самых разных сфер и профессиональных сообществ. А летом россияне одобрили поправки в основной закон на общероссийском голосовании.

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