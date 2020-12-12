Аварии и заносы на дорогах: Петербург накрыл мощный циклон (видео)

Коммунальщики ждут нового удара стихии
В Санкт-Петербурге устраняют последствия непогоды. После затяжного антициклона на город обрушился мокрый снег с дождём. Это вызвало транспортный коллапс. Вечером 11 декабря впервые с начала зимы пробки доходили до 9-ти баллов.
Гололедица вызвала многочисленные ДТП. На одном из шоссе столкнулись сразу 10 автомобилей.
Возникли проблемы и с общественным транспортом. Неисправный троллейбус пришлось буксировать легковушке.
По прогнозам синоптиков, циклон обосновался в Питере и Ленинградской области, как минимум ещё на сутки, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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