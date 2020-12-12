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Аварии и заносы на дорогах: Петербург накрыл мощный циклон (видео)

13:14
  • суббота
  • 12 декабря 2020

Коммунальщики ждут нового удара стихии

В Санкт-Петербурге устраняют последствия непогоды. После затяжного антициклона на город обрушился мокрый снег с дождём. Это вызвало транспортный коллапс. Вечером 11 декабря впервые с начала зимы пробки доходили до 9-ти баллов.
В Москве устранили последствия непогоды

Гололедица вызвала многочисленные ДТП. На одном из шоссе столкнулись сразу 10 автомобилей.

Возникли проблемы и с общественным транспортом. Неисправный троллейбус пришлось буксировать легковушке.

По прогнозам синоптиков, циклон обосновался в Питере и Ленинградской области, как минимум ещё на сутки, сообщает "ТВ Центр".

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