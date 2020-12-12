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В России полным ходом идёт вакцинация от коронавируса

13:31
  • суббота
  • 12 декабря 2020

"Спутник V" доставили почти во все регионы

Число заболевших коронавирусом В России уже три дня держится примерно на одном уровне. Продолжается масштабная вакцинация. Препарат "Спутник V" доставили уже почти во все регионы. В Магадан и на Чукотку она будет доставлена в ближайшие дни. А в Перми уже ждут вторую партию – ещё почти полторы тысячи доз должны привезти в декабре. Добровольно и бесплатно первыми инъекцию получают медики и соцработники. Каждому из них сейчас важно оставаться в строю.
Мишустин рассказал о подготовке к масштабной вакцинации в регионах

В борьбе с вирусом лучшая защита – вакцинация. В Санкт-Петербурге в прививочные пункты закупили дополнительные медицинские холодильники и термоконтейнеры для хранения и перевозки препарата. До конца месяца в город поступит более четырёх с половиной тысяч доз. Вводить инъекцию будут в два этапа. Это даст организму долговременный иммунитет, сообщает "ТВ Центр".

В Минздраве тем, кто вакцинировался, все же советуют воздержаться от посещения общественных мест, продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию - иммунитет вырабатывается в течение 42 дней.

Чтобы сдержать вирус региональные власти вводят дополнительные ограничения. В Подмосковье дистанционное обучение для учащихся колледжей и вузов продлили до конца новогодних каникул. До 20 декабря всем жителям области запрещено с 11 вечера до 6 утра посещать развлекательные мероприятия. 

Тем временем, эпидемиологи Хабаровского края сообщили, что регион уже вышел на плато. Но ограничительные меры там отменять не планируют. Ведь, в больницах всё ещё высокая нагрузка. Тяжёлая форма болезни лишь у пятой части поступивших пациентов

На помощь медикам приходят студенты и волонтёры. Они доставляют лекарства и продукты. Делают это бесплатно и от чистого сердца, чтобы тоже быть полезными в это непростое для страны время. 

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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