ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

13:38
  • суббота
  • 12 декабря 2020

Во многих странах фиксируются рекордные показатели

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 71 миллион. Рекордные показатели по количеству инфицированных за сутки зафиксированы в Белоруссии, Хорватии, Панаме, Японии и Южной Корее.
В России за сутки более 28 тысяч человек заразились коронавирусом

В Сеуле уже предупредили граждан о готовности максимально усилить действующие карантинные меры. В Японии ситуация также ухудшается с каждым днём. Однако большинство ограничений носят рекомендательный характер. Зато в библиотеках с распространением инфекции борются теперь при помощи специальных аппаратов, которые обеззараживают книги, сообщает "ТВ Центр".

Самая тревожная ситуация по-прежнему в США. Число жертв COVID-19 уже превысило боевые потери страны в годы Второй мировой войны. Но, по словам Дональда Трампа, Америка стоит на пороге победы. В обращении к нации президент сообщил, что в течение суток в штатах стартует бесплатная вакцинация.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.