Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Во многих странах фиксируются рекордные показатели

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 71 миллион. Рекордные показатели по количеству инфицированных за сутки зафиксированы в Белоруссии, Хорватии, Панаме, Японии и Южной Корее.

В Сеуле уже предупредили граждан о готовности максимально усилить действующие карантинные меры. В Японии ситуация также ухудшается с каждым днём. Однако большинство ограничений носят рекомендательный характер. Зато в библиотеках с распространением инфекции борются теперь при помощи специальных аппаратов, которые обеззараживают книги, сообщает "ТВ Центр".

Самая тревожная ситуация по-прежнему в США. Число жертв COVID-19 уже превысило боевые потери страны в годы Второй мировой войны. Но, по словам Дональда Трампа, Америка стоит на пороге победы. В обращении к нации президент сообщил, что в течение суток в штатах стартует бесплатная вакцинация.

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