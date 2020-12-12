Сделан первый шаг к распаду США

Прозвучала идея о выходе части шатов из состава страны

Дональд Трамп не собирается признавать своё поражение на президентских выборах, даже после того, как Верховный суд отказался удовлетворить иск с требованием пересчёта голосов. Между тем Джо Байден продолжает формировать кабинет, а в Конгрессе зреет опасный раскол.

До голосования выборщиков остаётся два дня, они соберутся 14 декабря. В попытке оспорить победу Байдена в четырёх ключевых штатах генпрокурор Техаса, где выиграл Трамп, направил иск в Верховный суд США. К нему присоединились ещё 18 штатов, более 120 конгрессменов-республиканцев и лично действующий президент. Но суд отказал. В Белом доме назвали это решение несоблюдением норм Конституции, сообщает "ТВ Центр".

В штабе Байдена празднуют победу, называя иск атакой на демократические процедуры. Но уже звучат призывы - расквитаться со сторонниками Трампа. Демократ Билл Паскрелл написал Ненси Пелоси письмо с призывом очистить ряды парламента от предателей. Речь о тех, кто в конгрессе поддержал иск Техаса. Спикеру палаты представителей предлагается воспользоваться поправкой, по которой конгрессменам запрещается участвовать в восстании. А это действительно, как минимум, подтверждение раскола. В самом Техасе председатель Республиканской партии штата, комментируя решение суда, вслух заявил о том, чего опасались многие.

Это решение будет иметь далеко идущие последствия для будущего нашей конституционной республики. Возможно, законопослушные штаты должны объединиться вместе и сформировать союз штатов, который будет придерживаться Конституции.

Сказанное уже трактуют, как запуск идеи о выходе из состава США. Аналогии прямые с гражданской войной. К чему это приведёт? Если даже политические баталии нередко оборачиваются жертвами. В Нью-Йорке автомобиль въехал в сторонников демократов, пострадали шесть человек. В полиции заявили, что это был несчастный случай.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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