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Как российские миротворцы помогают беженцам в Карабахе

12:55
  • суббота
  • 12 декабря 2020

Идёт процесс возвращения людей в родные места

В Нагорный Карабах вернулись ещё почти 500 беженцев, которые во время боевых действий искали спасения в Ереване. 11 декабря очередная колонна автобусов прибыла в Степанакерт. Российские миротворцы обеспечивали их безопасность в пути.
Российские медики оказывают помощь жителям Карабаха

Ключевые дороги, территории социально значимых объектов и приусадебные участки обследуют на наличие взрывоопасных предметов. Всего за два дня наши инженерные подразделения разминировали почти 10 гектаров. При содействии сил МЧС восстановлены около 30-ти зданий, сообщает "ТВ Центр".

Военные медики продолжают принимать пациентов, в том числе в отдаленных районах непризнанной республики. А в одной из школ Мардакерта миротворцы вручили детям школьные принадлежности и рассказали об основных правилах безопасности.

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