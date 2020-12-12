В Дагестане расследуют массовую гибель тюленей

Животные обнаружены на берегу Каспийского моря

В Дагестане выясняют причину массовой гибели краснокнижных тюленей. За последнюю неделю на побережье Каспийского моря обнаружены сотни мёртвых животных. На помощь местным специалистам прибыла группа учёных из Москвы.

Берег Каспийского моря в Дагестане усеян погибшими тюленями. Насчитали уже около 300 особей. Учёные теряются в догадках. Ведь только осмотрев животное, невозможно однозначно установить причину, сообщает "ТВ Центр".

На помощь дагестанским специалистам приехали московские. Собирают материалы на различные анализы. Скорее всего, это частный случай. Есть версия и неблагоприятной экологической обстановки. Местные жители выкладывают видео в сети и рассказывают о необычных явлениях.

Возможной причиной могли стать и гидрометеорологические условия. До момента появления на берегу погибших краснокнижных каспийских нерп в этом районе около двух недель бушевал сильный шторм.​

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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