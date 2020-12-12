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В Дагестане расследуют массовую гибель тюленей

14:27
  • суббота
  • 12 декабря 2020

Животные обнаружены на берегу Каспийского моря

В Дагестане выясняют причину массовой гибели краснокнижных тюленей. За последнюю неделю на побережье Каспийского моря обнаружены сотни мёртвых животных. На помощь местным специалистам прибыла группа учёных из Москвы.
Как люди помогают выжить детёнышам тюленей

Берег Каспийского моря в Дагестане усеян погибшими тюленями. Насчитали уже около 300 особей. Учёные теряются в догадках. Ведь только осмотрев животное, невозможно однозначно установить причину, сообщает "ТВ Центр". 

На помощь дагестанским специалистам приехали московские. Собирают материалы на различные анализы. Скорее всего, это частный случай. Есть версия и неблагоприятной экологической обстановки. Местные жители выкладывают видео в сети и рассказывают о необычных явлениях.

Возможной причиной могли стать и гидрометеорологические условия. До момента появления на берегу погибших краснокнижных каспийских нерп в этом районе около двух недель бушевал сильный шторм.​

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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Гибель тюленей в Каспийском море
Гибель тюленей в Каспийском море
Гибель тюленей в Каспийском море
Гибель тюленей в Каспийском море
Гибель тюленей в Каспийском море
Гибель тюленей в Каспийском море
Гибель тюленей в Каспийском море
Гибель тюленей в Каспийском море
Гибель тюленей в Каспийском море
Гибель тюленей в Каспийском море
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