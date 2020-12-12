Дед Мороз привёз в Кремль главную ёлку страны

Пушистую красавицу срубили в Подмосковье

Из подмосковного Наро-Фоминска на Соборную площадь Кремля привезли главную новогоднюю ель страны. Столетнюю красавицу отбирали тщательно из 50-ти претенденток. А доставить её в самый центр столицы взялся лично Дед Мороз. В ближайшие дни пушистые ветви украсят тысячи игрушек и около полутора километра гирлянд, сообщает "ТВ Центр".

Вместе с оранжевым лесовозом в Москву врывается новогоднее настроение. Главная ель страны в сопровождении полицейского кортежа спешит через всю столицу на Соборную площадь Кремля. Не обходится без волшебства. Хвойную королеву, словно на санях, доставил лично Дед Мороз. Однако без специального документа не пропускают даже его. Зимний волшебник передаёт коменданту Кремля подорожную грамоту - сертификат о подлинности новогодней ели. Все традиции соблюдены, и ровно в 10 часов вечера распахиваются главные ворота.

Дорога из Наро-Фоминского района заняла около двух часов. Именно там, среди полсотни претенденток, выбрали хвойную красавицу. Ей 96 лет, размах ветвей – 10 метров, высота – 25. На пути к столице ни одной иголочки потеряно не было.

В каком стиле будет украшена ель, пока остаётся секретом. На Соборной площади её будут наряжать всю следующую неделю. На ветвях появятся около тысячи игрушек и почти полтора километра гирлянд. В этом году из-за пандемии коронавируса общероссийскую Кремлёвскую ёлку, на которую по традиции съезжались дети со всех регионов страны, проводить не будут. Но праздник все-таки состоится. Новогоднее представление можно будет увидеть в формате онлайн.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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