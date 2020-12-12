Учёные выявили ещё один симптом коронавируса

Он встречается довольно часто

У коронавируса выявили ещё один симптом. Он проявляется довольно часто, хотя в самом начале пандемии о нём практически не упоминали. Это – боль в мышцах или миалгия.

Исландские учёные изучили состояние группы больных из 1 564 человек. У 55% заболевших была выявлена миалгия, пишет научное издание British Medical Journal. В России ранее сообщали о том, что боль в мышцах проявляется у 11% инфицированных коронавирусом. Не исключено, что со временем вирус мутировал и симптомы, не встречавшиеся ранее, стали проявлять у заразившихся изменённым вирусом.

Чаще всего при заражении коронавирусом проявляются такие симптомы, как головная боль, высокая температура, сильный кашель. У некоторых больных могут появляться высыпания на теле. Так как болезнь до конца не изучена, вероятно, в будущем будут выявлять её новые симптомы и последствия.

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