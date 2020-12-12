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Сергунина: Для молодёжи Москвы проведут онлайн-марафон с мастер-классами, карьерными тренингами и паблик-токами

12:10
  • суббота
  • 12 декабря 2020

Мероприятия продлятся 10 дней

14 декабря в социальной сети "ВКонтакте" стартует 10-дневный онлайн-марафон для молодёжи "Ты в Москве", сообщает официальный сайт Сергея Собянина со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину. Во время масштабного марафона пройдут 800 различных мероприятий - от мастер-классов и встреч с известными людьми до онлайн-викторин и нетворкинга.
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Темы марафона определят сами его участники. "Профориентация и начало карьеры, развитие надпрофессиональных навыков, здоровый образ жизни - вот лишь некоторые темы предстоящего марафона", - сообщила Сергунина.

У молодых людей будет возможность пообщаются с профессионалами и специалистами из разных сфер, а также узнать секреты повышения личной эффективности. Школьникам помогут в выборе вуза, а студентов научат, как использовать полученные навыки во взрослой жизни. В дни марафона пройдут мероприятия, организованные некоммерческими молодёжными организациями.

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