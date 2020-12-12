Актёру было 85 лет

Умер Валентин Гафт, актёру было 85 лет. О смерти супруга сообщила актриса Ольга Остроумова.

За свою карьеру Гафт сыграл в десятках спектаклей Ленкома и "Современника" и более полусотни фильмов. Самые известные картины – "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Здравствуйте, я ваша тётя!", " Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Небеса обетованные".

Причиной смерти артиста стал инсульт. В последние годы он тяжело болел и почти не появлялся на публике.

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