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Умер Валентин Гафт

11:37
  • суббота
  • 12 декабря 2020

Актёру было 85 лет

Умер Валентин Гафт, актёру было 85 лет. О смерти супруга сообщила актриса Ольга Остроумова.
Народный артист Валентин Гафт попал в реанимацию с инсультом

За свою карьеру Гафт сыграл в десятках спектаклей Ленкома и "Современника" и более полусотни фильмов. Самые известные картины – "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Здравствуйте, я ваша тётя!", " Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Небеса обетованные".

Причиной смерти артиста стал инсульт. В последние годы он тяжело болел и почти не появлялся на публике.

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