Памяти Валентина Гафта

Артист ушёл на 86 году жизни

Не стало Валентина Гафта, ему было 85 лет. Сам себя Гафт называл актёром второй половины жизни. В молодости он сменил много театров, а в кино играл только проходные роли. Всё изменилось в 1969 году, когда Олег Ефремов пригласил актёра в театр "Современник".

В 2016 году на канале "ТВ Центр" вышел документальный фильм "Равняется одному Гафту" о жизни и творческом пути артиста, которого зритель будет помнить по таким картинам, как "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Здравствуйте, я ваша тётя!", " Мастер и Маргарита", "Чародеи"...

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