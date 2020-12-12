ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В "Современнике" сообщили о дате прощания с Гафтом

12:47
  • суббота
  • 12 декабря 2020

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание с Валентином Гафтом планируется на 15 декабря, сообщил художественный руководитель театра "Современник" Виктор Рыжаков. Он назвал смерть Валентина Гафта трагической потерей, для которой трудно подыскать слова.
Умер Валентин Гафт

Источники ТАСС сообщили, что Гафта планируется похоронить на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств.

Ранее президент Владимир Путин назвал большой утратой для отечественной культуры кончину Валентина Гафта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Валентин Гафт скончался на 86 году жизни. Причиной смерти стал инсульт. Широкому зрителю актёр известен по ролям в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "О бедном гусаре замолвите слово", "Здравствуйте, я ваша тётя!", " Мастер и Маргарита", "Чародеи" и других.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Валентин Гафт
Валентин Гафт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.