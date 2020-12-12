В "Современнике" сообщили о дате прощания с Гафтом

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание с Валентином Гафтом планируется на 15 декабря, сообщил художественный руководитель театра "Современник" Виктор Рыжаков. Он назвал смерть Валентина Гафта трагической потерей, для которой трудно подыскать слова.

Источники ТАСС сообщили, что Гафта планируется похоронить на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств.

Ранее президент Владимир Путин назвал большой утратой для отечественной культуры кончину Валентина Гафта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Валентин Гафт скончался на 86 году жизни. Причиной смерти стал инсульт. Широкому зрителю актёр известен по ролям в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "О бедном гусаре замолвите слово", "Здравствуйте, я ваша тётя!", " Мастер и Маргарита", "Чародеи" и других.

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