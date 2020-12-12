Путин назвал уход Гафта утратой для всей российской культуры

Президент выразил соболезнования

Владимир Путин назвал большой утратой для отечественной культуры кончину Валентина Гафта. Президент глубоко соболезнует в связи со смертью народного артиста РСФСР, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры", - сказал Песков.

Валентин Гафт скончался на 86 году жизни. Широкому зрителю он известен по ролям в фильмах "Небеса обетованные", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Здравствуйте, я ваша тётя!", " Мастер и Маргарита", "Чародеи" и других. Прощание и похороны пройдут 15 декабря.

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