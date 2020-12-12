Собянин назвал Гафта великим актёром

Мэр выразил соболезнования в связи с его уходом

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Валентина Гафта. "Ушёл из жизни великий актёр, вписавший незабываемые страницы в летопись отечественной культуры. Десятки блистательных ролей в кино и на сцене лучших московских театров снискали Валентину Гафту любовь и уважение нескольких поколений зрителей. Необыкновенное чувство юмора и литературный талант мастера ярко проявились в его искрометном поэтическом творчестве", - говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте мэра столицы.

Валентин Гафт – не только артист, но и режиссёр, писатель и остроумный поэт, в чьих эпиграммах всегда пронзительно звучал голос совести. Многогранный талант Гафта неоднократно отмечен государственными наградами.

Он умел жить и любить. Доказательства тому - в его стихах, ролях, в творческих встречах. Таких ярких и эмоциональных, что публика не отпускала часами. А он читал - и из раннего, и из последнего, из всеми любимого.

Совсем недавно страна отмечала его 85-летие. Вспоминали и колкие эпиграммы, и замечательные фильмы, в каждом из которых он был неповторим. Близкие и друзья желали юбиляру одного - здоровья. Знали - Валентин Иосифович тяжело болел. И надеялись - выдержит, он ведь сильный, продолжит писать, но его сердце остановилось.

"Это, конечно, очень печальная новость, очень грустно. Но память о нём останется светлой, потому что он был талантливый, светлый, добрый широкий человек, красивый", - сказала в интервью "ТВ Центру" народная артистка СССР Вера Васильева.

Серьёзные вопросы Валентин Гафт всегда решал кардинально. Была детская мечта - стать актёром – и он поступил с первой попытки. Потом очень долго искал себя в профессии: четверть века менял театры, режиссёров. Но ведь в результате нашёл свой родной - "Современник". Получается, он его буквально выстрадал. Обретя дом и любовь коллег и зрителей. Ему всегда аплодировали стоя, а он переживал перед каждым новым спектаклем.

В своих киноролях он тоже всегда был ищущим и очень требовательным. Да, за ним с первых же работ закрепилось амплуа кинозлодея. Но он с ним справился. Всегда яркий, красивый, глубокий и очень харизматичный. Где бы ни находился... Кого бы ни играл.

Одни называли его эмоциональным и вспыльчивым, другие - неповторимым и гениальным. Но лишь самые близкие знали. Валентин Гафт в первую очередь - щедрый. Он так много помогал в своей жизни - советом, дружеской поддержкой, комплиментом. Не кому-нибудь - коллегам по актёрскому цеху. Он очень любил жизнь и людей, которые были рядом. И успел отдать всё, что мог.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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