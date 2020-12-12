Просивший у Путина гражданство итальянский волонтёр получил паспорт

Валерио Дзанетти теперь гражданин России

В День Конституции российское гражданство получил волонтёр из Италии, который просил об этом Владимира Путина. На торжественной церемонии Валерио Дзанетти дал клятву соблюдать законы страны и уважать её культуру, историю и традиции.

Итальянец живет в Красноярском крае уже восемь лет, он преподает иностранные языки, а также активно помогает пожилым людям в период пандемии, сообщает "ТВ Центр".

Валерио поблагодарил всех, кто помог ему в осуществлении мечты. Процедуры по получению российского паспорта прошли очень оперативно. Сотрудники регионального управления МВД сразу после беседы с президентом встретились с Дзанетти и разъяснили ему порядок приёма в российское гражданство.

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