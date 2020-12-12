Ресторану Bla Bla Bar за нарушения антиковидных мер грозит закрытие на 90 дней

Там не соблюдалась социальная дистанция

После концерта певца Niletto в Москве могут закрыть на 90 дней ресторан Bla Bla Bar. В заведении выявлены нарушения мер профилактики коронавируса. С проверкой туда пришли сотрудники объединения административно-технических инспекций (ОАТИ).

Как сообщил инспектор ОАТИ Сергей Михайлов, в ресторане не соблюдались правила социального дистанцирования и перчаточно-масочный режим. За эти нарушения заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

Роспотребнадзор и ОАТИ проводят регулярные рейды по московским магазинам, ресторанам, спортивным и развлекательным учреждениям. В случае выявления нарушений административные дела передаются в суды.

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