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Калашникова после неудачного романа с Шаляпиным представила нового жениха

16:38
  • суббота
  • 12 декабря 2020

Мужчина осыпает певицу дорогими подарками

Несколько лет назад у певицы и модели Анны Калашниковой был роман с Прохором Шаляпиным. У них даже родился ребёнок, но потом выяснилось, что его отец – не Прохор. Молодые расстались и вот наконец Калашникова представила нового жениха.
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Певица около года скрывала его от публики, лишь хвастаясь в социальных сетях огромными букетами и подарками от возлюбленного. Избранник Анны снялся в её новом клипе "Обезоружил" в образе Человека-Паука. Его зовут Иван Семёнов, он бизнесмен, работает в банковской сфере. Среди увлечений нового мужчины певицы – боулинг.

"Мы встретились год назад в караоке. Обычно я сама первая не знакомлюсь с мужчинами. Ваня стал первым и единственным парнем, к кому подошла сама. И, как оказалось, это судьба", - призналась Калашникова в интервью изданию "СтарХит".

Никаких намёков на то, что молодые скоро поженятся, Анна не дала, но, судя по сему, её новый избранник настроен решительно – он одаривает свою возлюбленную недешёвыми подарками и помогает в организации её  деятельности в шоу-бизнесе.

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