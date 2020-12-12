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На МКС отключилось электричество и сломалась система получения кислорода

17:01
  • суббота
  • 12 декабря 2020

Экипаж ищет причины неисправностей

На МКС вышли из строя российская система получения кислорода и система электропитания в американском сегменте станции.
МКС предрекли "лавину" поломок

Производящие кислород приборы трижды отказывали в октябре этого года. Тогда в "Роскосмосе" сообщили о том, что экипаж разобрал систему и изучает её на предмет неисправностей. В декабре она снова заработала в нормальном режиме. Сейчас отказ произошёл из-за низкого давления и совпал по времени с отключением пылесоса. 

За несколько часов до этого на станции отказала американская система электропитания. Причиной  этой поломки стало отключение блока разрядки-зарядки аккумуляторной батареи, который находится на внешнем контуре МКС. Сейчас в американском сегменте не работают датчики дыма и высокоскоростная связь с Землёй, а также один из четырёх гироскопов, поддерживающих ориентацию станции в пространстве.

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