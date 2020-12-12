В Нагорном Карабахе возобновились боевые действия

В Ереване говорят об атаке азербайджанских войск

Азербайджанские войска начали наступление на села Хцаберд и Ин Тахер в Гадрутском районе Нагорного Карабаха, которые не перешли под контроль Баку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Армении. Армия обороны непризнанной республики предпринимает соответствующие действия, утверждают в Ереване. Факт нарушения режима прекращения огня подтвердили в российском Минобороны.

Ранее утром 12 декабря и в Баку, и в Ереване сообщали о перестрелках в Карабахе. Есть информация о трёх раненных военнослужащих армии непризнанной республики. Азербайджанская сторона утверждала, что противник устроил провокацию на линии разграничения сторон.

Начавшиеся в сентябре боевые действия в Нагорном Карабахе были остановлены 10 ноября после подписания трёхстороннего соглашения с участием России, Армении и Азербайджана. В регионе было решено разместить российских миротворцев.

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