ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Нагорном Карабахе возобновились боевые действия

18:00
  • суббота
  • 12 декабря 2020

В Ереване говорят об атаке азербайджанских войск

Азербайджанские войска начали наступление на села Хцаберд и Ин Тахер в Гадрутском районе Нагорного Карабаха, которые не перешли под контроль Баку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Армении. Армия обороны непризнанной республики предпринимает соответствующие действия, утверждают в Ереване. Факт нарушения режима прекращения огня подтвердили в российском Минобороны. 
Российского робота-сапёра впервые применили в Карабахе

Ранее утром 12 декабря и в Баку, и в Ереване сообщали о перестрелках в Карабахе. Есть информация о трёх раненных военнослужащих армии непризнанной республики. Азербайджанская сторона утверждала, что противник устроил провокацию на линии разграничения сторон.

Начавшиеся в сентябре боевые действия в Нагорном Карабахе были остановлены 10 ноября после подписания трёхстороннего соглашения с участием России, Армении и Азербайджана. В регионе было решено разместить российских миротворцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Последствия военных действий в Нагорном Карабахе
Последствия военных действий в Нагорном Карабахе
Военнослужащий Нагорного Карабаха
Военнослужащий Нагорного Карабаха
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.