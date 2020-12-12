В Сети появились кадры запуска четырёх ракет "Булава" с подлодки "Владимир Мономах"

Все ракеты достигли цели

В Сети появились кадры пуска четырёх ракет "Булава" с борта подводной лодки "Владимир Мономах". Ракеты одна за другой выходят из-под воды и исчезают в небе, оставляя густые столбы дыма.

Министерство обороны сообщило, что атомная подлодка проекта 955 (шифр "Борей") "Владимир Мономах" впервые выполнила успешную стрельбу четырьмя ракетами "Булава" из подводного положения в Охотском море. Огонь вёлся по полигону в Архангельской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"