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В Сети появились кадры запуска четырёх ракет "Булава" с подлодки "Владимир Мономах"

16:47
  • суббота
  • 12 декабря 2020

Все ракеты достигли цели

В Сети появились кадры пуска четырёх ракет "Булава" с борта подводной лодки "Владимир Мономах". Ракеты одна за другой выходят из-под воды и исчезают в небе, оставляя густые столбы дыма.

Министерство обороны сообщило, что атомная подлодка проекта 955 (шифр "Борей") "Владимир Мономах" впервые выполнила успешную стрельбу четырьмя ракетами "Булава" из подводного положения в Охотском море. Огонь вёлся по полигону в Архангельской области.

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