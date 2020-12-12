Самые яркие эпиграммы Валентина Гафта

Актёр писал короткие посвящения коллегам по цеху

"Когда ты сочиняешь эпиграммы, ты сам себе копаешь яму". Автор этих строк – Валентин Гафт. Его смерть стала ударом для всего культурного сообщества. Свои соболезнования выразили также известные политики. Артисту было 85 лет, его организм не смог побороть последствия инсульта.

Гафт был не только актёром, сыгравшим множество ярких и незабываемых ролей, но и поэтом – автором хлёстких и язвительных эпиграмм, адресованных коллегам по цеху. Вспомним самые яркие из них.

Олегу Табакову

Чеканна поступь. Речь тверда

У Лёлика, у Табакова.

Горит, горит его звезда

На пиджаке у Михалкова.

Элине Быстрицкой

Тебя мы помним по кино,

Нет, не напрасно ты артисткой стала.

Триумф твой прошумел, казалось бы, давно,

Но вновь таланта искра заблистала.

Михаилу Боярскому

Зачем ты, Миша, так орёшь,

Давно ограбленный еврей?

Ты Д'Артаньяна не тревожь,

Он дворянин, а ты - плебей.

Галине Волчек

В ней - толковой совместилось ёмко

Любовь к искусству и комиссионкам.

Владимиру Высоцкому

Ты так велик и так правдив -

Какие мне найти слова?

Мечте своей не изменив

Твоя склонилась голова.

Не может быть двух разных мнений: -

Ты просто наш Советский гений!

Наталье Гундаревой

Она играет на пределе,

Все сексуальности в кино.

А весь успех - в роскошном теле

Доступном всем давным-давно.

Армену Джигарханяну

Гораздо меньше на земле армян,

Чем фильмов, где сыграл Джигарханян.

Людмиле Гурченко

Ей повезло, всё знать, всё мочь,

Хоть водку глушит из стакана.

А карнавальная та ночь

Звездой мигает нам с экрана.

Но всех пока одно тревожит:

Без мата Гурченко не может.

Инне Чуриковой

Вы доказали, и давно,

Что может некрасивая артистка

Блистать и в театре, и в кино,

И далеко, и очень близко.

Михалковым

Россия! Чуешь этот странный зуд?!

Три Михалкова по тебе ползут!

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